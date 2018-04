The Mustang Garage Babespecial

Door: BV

The Mustang Garage is nu eens een vlag die de lading perfect dekt. De specialist uit de Schaapsweg in het Limburgse Heusden ontfermt zich al decennia over elke klassieke Mustang. Het bedrijfsgebouw kan net zo goed doorgaan voor een museum. Over de pareltjes in toonzaal en atelier wijden we binnenkort verder uit op Auto55.be. Ditmaal gaat onze aandacht uit naar de wand. Die wordt immers grotendeels uitgemaakt door een kast die is volgestouwd met allerlei miniaturen. Ze hebben allemaal iets te maken hebben het voorwerp van de affectie van eigenaar Adelbert Engler. Meer dan 4.000 zijn er. Volgens een moeilijk controleerbare maar perfect aanneembare claim is dat de grootste verzameling kleine Mustangs op deze planeet. De kast is een amalgaam van verschillende thema's. Sommige exemplaren zijn zelfs vergezeld van heuse babes en dat levert ons meteen een fotospecial van het alternatieve type op.