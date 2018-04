Aston Martin V12 Vantage GT3

Door: AUTO55

Met de 24 uren van de Nürburgring in zicht heeft Aston Martin z'n nieuwe strijdros alvast bestickerd. Deze 1.250kg wegende racer neemt de fakkel over van de DBRS9 en levert 600pk en ongeveer 680Nm trekkracht. Hij heeft een kortere wielbasis dan z'n voorganger en de motor werd dichter bij de grond geplaatst om het zwaartepunt te verlagen.

De semi-automatische, sequentiële zesbak is gekoppeld aan een dry sump-systeem (door middel van een aandrijfas in koolstofvezel) en de tractiecontrole en ABS zijn uitvoerig aangepast aan de race-noden. Aston Martin zelf zet dit jaar vier fabrieksauto's in: de V12 Vantage GT3 in tweevoud, een V12 Zagato in dezelfde trim en een V8 Vantage.