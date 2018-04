Ontdek Hondas rijdende stoel

Door: BV

Het valt in de categorie van de ‘personal mobility devices' - een concept dat vooral Japanse constructeurs bezighoudt en ervan uitgaat dat we binnenkort onze benen zelfs niet meer willen gebruiken voor een trip naar de koffiemachine. Het jongste studiemodel in de reeks is deze Honda Uni-Cub. Iets wat best vergelijkbaar is met een stoel met een elektrische motor. Of een elektrische motor met een zadel. In elk geval heeft het een aandrijfwiel dat 360° kan draaien en geeft de bestuurder de richting aan door z'n gewicht te verleggen. Een beetje zoals de segway dus.

Volgende maand start Honda tests met de Uni-Cub. Maar de specificaties zijn nu al bekend. Een klein opbergvak en een regelbaar zadel moeten voor comfort zorgen. De autonomie bedraagt 5km en de maximumsnelheid is eveneens 5km/u. Wat betekent dat een enigszins fitte volwassene probleemloos sneller kan en het langer uithoudt. Wellicht daarom dat de Uni-Cub alleen voor binnengebruik bestemd is.