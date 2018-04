Voor Rusland: Peugeotski 408ski

Door: BV

Als ontluikende natie is er geen ontsnappen aan: je moet door het stadium waarin de markt voor compacte wagens gedomineerd wordt door vierdeursmodellen. Pubertijd, zeg maar. Daarna kom je onvermijdelijk tot de conclusie dat een configuratie met drie of vijf deuren voor een vervoermiddel met beperkte afmetingen logischer is. Maar Rusland is daar nog niet. En miljoenen consumenten op hun honger laten zitten is niet goed voor het zakencijfer. Dat weet Peugeot natuurlijk ook en daarom introduceren ze er nu ook de 408 Sedan. Een klassiek drievolumemodel dat in Europa geen schijn van kans maakt, maar het in China en Zuid-Amerika (waar het al te koop is) goed doet.

Het enige herkenbare zijn de motoren: er is een 1.6 benzine met 110, 120 of 150pk en een 1.6l dieseleenheid met 112pk. De vanafprijs bedraagt 549.000 Roebels, wat zo'n € 14.000 is. Twee conclusies dringen zich dan op... Ten eerste is de Russische Fransoos geen regelrecht koopje. En op twee: blijkbaar is de waarde van de Roebel tegenwoordig nagenoeg identiek aan die van de oude Belgische Frank. Dat was ooit ook anders...