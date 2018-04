VW Polo WRC Street levert 220pk

Door: AUTO55

Dit is de straatversie van de Polo R WRC, het officiële rallykanon van Volkswagen.

Even gas terug nu, want momenteel kijken we naar een concept car. En wat voor één. Er zijn weinig zekerheden in de wereld, maar VW heeft heeft wel laten vallen dat de productie ervan in het najaar van 2013 van start gaat. Dus laten we hopen dat dat zo blijft.

Hij kreeg tegen alle verwachtingen in een 2.0 TSI ingeschroefd in plaats van de kleine 1.4 TSI. Het blok produceert 220 pk (80 minder dan de WRC met een drukgevoerde 1.6 liter), wat een sprint van 0 naar 100 km/u in 6 seconden mogelijk zou moeten maken - bijzonder snel is voor een B-segmenter. Of het productiemodel ook met deze krachtbron op de markt komt blijft voorlopig onduidelijk.