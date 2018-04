Ford Genk werkt aan Mondeo-prototypes

Door: AUTO55

De arbeiders zijn er al even mee bezig en op het einde van deze maand zouden de eerste exemplaren af moeten zijn. Het gaat dus om testwagens, die op de Ford-site uitvoering worden blootgesteld aan allerlei proeven. Ingenieurs uit de VS, Duitsland en Mexico zijn inmiddels al naar Limburg afgezakt om de laatste ontwikkelingsfase bij te wonen.

In totaal werken er 70 werkkrachten aan de bouw van de prototypes en in principe biedt de directie nog eens 200 tijdelijke contracten aan van zodra de productie van start gaat.

De nieuwe Mondeo, generatie 4 intussen, maakt deel uit van de Made in Belgium-gedachte die Ford hoog in het vaandel draagt. Hij wordt in het voorjaar van 2013 gelanceerd.