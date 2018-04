VW Golf Cabriolet GTI geprijsd

Door: TB

VW's Golf slaagt er al meer dan vijfendertig jaar in een drielettercombinatie tot ieders verbeelding te laten spreken. Wie kent de afkorting GTI immers niet? Er moet voor alles een eerste keer zijn, moeten ze in Wolfsburg gedacht hebben, want nadat ze op het GTI-treffen in het Oostenrijkse Worthersee al GTI-fielen aan het dromen zetten met een dakloze versie, laten de Duitsers eerder al weten dat ze op het autosalon van Genève een productiemodel zullen voorstellen. De Golf GTI Cabriolet komt eraan. Net als de reguliere GTI is de Cabriolet voorzien van een 2.0 TSI krachtbron met 210 pk. De versie met manuele zesbak wordt in ruil voor € 30.410 voor je buiten gereden. Opteer je voor de uitvoering met DSG-automaat, eveneens met zes verzetten, dan dien je eerst € 32.010 over te schrijven.

Het maximale koppel bedraagt 280 Nm, en spreekt de bestuurder het volledige vermogen aan, dan is het mogelijk om in 7,3 seconden vanuit stilstand naar de honderd te accelereren. De topsnelheid van de dakloze GTI is 237 km/u. Rijd je met een gematigde rechtervoet, dan is een verbruik van 7,6 l/100 km mogelijk. De gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt 177 gr/km. Allemaal cijfers met de manuele bak, de DSG automaat doet maar een fractie minder goed. Naast de bekende GTI-techniek is de carrosserie eveneens in GTI-kledij gestoken. Dit betekent agressieve bumpers rondom, een nieuwe diffusor achteraan, een rode grille in honinggraat motief en met GTI opschrift, uitgeklopte wielkasten, LED-achterlichten, 17-inch ‘Denver' lichtmetaal en een dubbele verchroomde uitlaat. Nemen we een kijkje binnenin dan zien we de nostalgische ‘Jacky'-bekleding in ruitjesmotief, RVS-pedalen en een GTI-sportstuur. De Golf GTI Cabriolet staat vanaf juli bij de dealer en komt standaard met een elektrisch bediende kap die zich in 9 seconden laat openen (tot een snelheid van 30km/u), klimaatregeling, elektrisch bediende ruiten, een audiosysteem en een koprolbeveiliging. Die laatste schiet in een fractie van een seconde tevoorschijn wanneer het nodig is. Bekijk gerust alle foto's in de special.