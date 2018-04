40.780 nieuwe autos in mei, maar'?¦

Door: BV

s="internalLink" title="Minder nieuwe autos in april, maar..." href="/nieuws/17868-minder-nieuwe-autos-in-april-maar-">Sinds 28 april gebruikt de Dienst Inschrijvingen van de Federale Overheid een nieuw systeem. En de overgang is alles behalve vlekkeloos verlopen. Er is geen uitwisseling meer met de politiediensten en om de ellenlange wachtrijen aan de loketten enigszins te beperken was de dienst verplicht een groot aantal controles uit te schakelen. De overheidsdienst wil die opnieuw invoeren vanaf eind september. Het nieuwe systeem voldoet aan de nieuwe eisen van de Europese Unie, onder meer op vlak van emissies, en komt ook tegemoet aan de wensen van de gewesten (voor de ontwikkeling van een eigen fiscaliteit). Op basis van het nieuwe systeem kan ook een kruispuntbank voor de voertuigen ontwikkeld worden. Dat moet op termijn de totale opspoorbaarheid van niet gekeurde of niet-verzekerde auto's opleveren.

Voor meteen zal dat wel niet zijn, want terwijl de DIV meegeeft dat er in mei 40.780 nieuwe auto's zijn ingeschreven, vindt u op onze facebook-pagina nu eens géén tabelletje met exacte cijfers per merk. Zelfs dat krijgt de dienst momenteel niet uit z'n software. De cijfers hebben het ook nog over 4.380 lichte bestelwagens, 101 voertuigen in de categorie 3,5 tot 16 ton en 448 zware voertuigen (16+ ton). En ten slotte zijn er nog 2.449 gemotoriseerde tweewielers ingeschreven. Vakorganisatie Febiac zet zelfs bij die cijfers vraagtekens, dus het lijkt erop dat de Belgische autosector de komende maanden helemaal blind vliegt.