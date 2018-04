Ietsje straffer: Mercedes SLS AMG GT

Door: AUTO55

Zoals we eerder al mochten ervaren is de SLS AMG van zichzelf niet bepaald bedeesd, de enorme atmosferische V8 brult er vrolijk op los en zwiept de driester in een oogwenk naar ongelofelijke snelheden. Maar de techniek staat natuurlijk niet stil en bij AMG ging het na drie jaar kriebelen om toch weer te gaan sleutelen aan hun meesterwerk.

De ongeblazen 6.3l V8 levert 20pk extra, waardoor het vermogen nu bij 591pk piekt - met amper 0,1 seconde winst op de 0 naar 100-spurt. Die neemt 3,7 seconden in beslag, terwijl de 200 km/u na 11,2 seconden bereikt wordt. De elektronisch begrensde top ligt op 320km/u.

Door de zeventrapsautomaat te optimaliseren worden de krachten nog soepeler naar de achterwielen gestuurd en de AMG Ride Control-ophanging werd opnieuw ontwikkeld om de circuit-eigenschappen te verbeteren. De GT blijft niet beperkt tot de gesloten variant, ook de SLS AMG Roadster moet eraan geloven. Prijzen zijn er nog niet, maar foto's kan je hier al bekijken.