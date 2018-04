Nieuwe V8 in Audi A8

Door: TB

Audi introduceert een nieuwe vier liter V8 in de A8 ter vervanging van de 4.2 FSI. De nieuwe motor is zowel krachtiger als zuiniger dus een win-win-situatie wat ons betreft. De motorinhoud mag dan met 5% zijn afgenomen, het vermogen nam met bijna 30% toe van 327 naar 420pk. Het koppel, dat standaard door een Quattro-systeem wordt verdeeld, groeide nog spectaculairder dan het vermogen en stijgt van 445 naar 600Nm. Daarmee zit de A8 4.0 TFSI al na 4,6 seconden op de 100 km/u en ga je gelijk op met een V8-aangedreven Audi R8. Deze cijfers zijn op zichzelf al indrukwekkend, maar we nemen helemaal ons petje af voor de Audi-ingenieurs als je leest dat het gemiddelde verbruik is gedaald van 9,6 naar 9,4l/100 km. Daarmee krijgt de A8 een (licht)groen C-label.

De Audi A8 4.0 TFSI is standaard onder andere uitgerust met xenon verlichting, automatische klimaatregeling, lederen stuur en 17 duims lichtmetalen wielen. Kies je voor een Pro Line- of Pro Line Plus-pakket dan gaat het luxe-niveau verder omhoog met zaken als parkeerhulp, Bose Surround Sound en verwarmde voor- en achterstoelen.