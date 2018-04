Hyundai Veloster Turbo is een koopje

Door: BV

De nieuwe Hyundai Veloster Turbo blijft dan wel steken op 186pk (20 minder dan we hadden gehoopt), de Koreanen hebben zalf voor die wonde. De geblazen versie kost immers slechts € 1.050 meer dan een gelijk uitgeruste atmosferische variant en staat dus vanaf € 28.999 in de catalogus.

De 1.6 benzinemotor is voorzien van een twinscroll-turbo die ook nog eens een maximale trekkracht van 270Nm oplevert. Meteen voldoende om een top van 214km/u te klokken en in 8,1 seconden vanuit stilstand naar 100km/u te sprinten. Er is keuze uit een variant met manuele zesbak (157gr/CO2/km) en een automaat (174gr/CO2/km). Het asymmetrische 2+1 deurenconcept tekent natuurlijk altijd present.