Zoveel kost de Toyota Prius+

Een Prius voor 7 dus, zoals de Grand C-Max bijvoorbeeld, maar dan als full hybride. Spontaan viel er een prijslijst in onze bus en voor potentieel geïnteresseerden kan dat altijd van pas komen. De Plus is een min of meer logische uitbreiding binnen het milieuvriendelijke gamma en kreeg een aerodynamisch ontwerp om het verbruik in toom te houden, stabiliteit te optimaliseren en om de stilte aan boord te bewaren. Het interieur is nieuw, met andere lijnen en een verbeterde ergonomie, aldus Toyota.

De plus biedt meer plaats in alle richtingen; De totale laadruimte komt nu op 1.750 liter, een vermeerdering van 630 liter ten opzichte van de gewone Prius. Als enkel de derde zetelrij wordt opgeborgen krijg je 784 liter, tot uiteindelijk alle zetels inneembaar zijn en de bagagecapaciteit zakt tot 232 liter. Uiteraard zijn er nog allerlei handige bergruimtes aanwezig in het interieur.

Op motorisch gebied kunnen we kort zijn; Je kan enkel kiezen voor een 1.8l benzine gekoppeld aan een elektromotor en een CVT-versnellingsbak. Samen levert dat 136pk op, waarvan 98pk van de fossiele verbrander afkomstig zijn. De topsnelheid bedraagt 165km/u en het bekende sprintje neemt 11,3 seconden in beslag. Toyota mikt op een gemiddeld verbruik van 4,1 tot 4,4l/100km.

De grote ecovriend is beschikbaar in 3 versies: Active (€ 31.990), Comfort (€ 33.970) en Lounge (€ 39.250). De CO2-uitstoot blijft beperkt: 96g/km voor de instapper en de opklimmer, 101g/km voor de topversie. Zoals het hoort kan de optielijst op één bladzijde. Een uitgebreide fotoreeks kan je hier bekijken.