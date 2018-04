BMW 3-reeks met xDrive

Door: AUTO55

Vanaf september kan je bij BMW opnieuw terecht voor een vierwielaangedreven 3-reeks. In normale omstandigheden wordt 60% van het motorgeweld naar de achterwielen gestuurd, maar zodra de situatie verandert kunnen alle aandrijfkrachten via een enkele as op het wegdek worden overgebracht. Het systeem werkt nauw samen met stabiliteitsprogramma DSC, dat eventueel als sperdifferentieel kan fungeren.

De grippende 3 wordt geleverd als 320i, 328i, 335i en 320d. Die laatste accelereert in 7,5 tellen naar 100km/u en doet daar nog een tiende af in combinatie met de achttrapsautomaat. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde dorst, die bij manueel geschakel blijft hangen op 4,8l/100km. De opgegeven CO2-uitstoot varieert tussen 127 en 129g/km - tegenwoordig meer dan ooit van tel in dit segment. Prijzen volgen later. Plaatjes van de 3-reeks kan je hier bekijken.