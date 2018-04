De nieuwe Renault Clio is gearriveerd

Door: AUTO55

Na een eerste beeld kregen we nu de volledige fotoreeks toegestuurd. De nieuwe Clio poseert breder op de weg dan z'n voorganger, met een redelijk verticale achterklep om de binnenruimte maximaal te benutten. Het ontwerp is afgerond gebleven om de auto aaibaar te houden, aldus hoofdontwerper Laurens van den Acker. De 4e generatie Clio zal enkel als vijfdeurs op de markt verschijnen.

Nu al bekend is dat er een nieuwe driecilindermotor tussen de voorwielen zal rusten, de Energy TCe 90. Die laat een normverbruik van 4,3l/100km en een gemiddelde CO2-uitstoot van 99g/km opmeten. Naast deze benzinekrachtbron staat er ook een dci 90 in de rangen, 220Nm sterk en goed voor 3,2l/100km en een emissie van 83g/km.

Dan volgt de TCe 120, met 120pk dus en gekoppeld aan een EDC-automaat met dubbele koppeling. Een gecamoufleerde RS-versie vind je al in onze fotospecial van het Goodwood Festival of Speed, maar dat duiveltje is nog niet voor meteen.

Renault kon moeilijk achterop hinken bij de concurrentie, dus biedt men nu ook de mogelijkheid om hun eigenste bijdrage aan het B-segment verregaand te personaliseren, zowel binnen als buiten. Klant is koning.

Aan (optionele) technologie geen gebrek in de Renault Clio, met als kers op de taart het nieuwe R-Link systeem. Deze interface is stembediend en afleesbaar op een 7" aanraakscherm. Het bevat bovendien de eerste automobiele Appstore -wat tegenwoordig als een verkoopsargument kan gelden- en is gekoppeld aan navigatie van Tomtom, expert ter zake. De nieuwe Renault Clio zal z'n opwachting maken tijdens het autosalon van Parijs in september.