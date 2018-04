TVR legt het loodje

Door: AUTO55

TVR verwijst naar de voornaam van de bezieler, de Brit Trevor Wilkinson, die het autobedrijf in 1947 uit de grond stampte. Jarenlang vervaardigde het merk sportmodellen in Blackpool, nabij Lancashire, met de nadruk op een laag totaalgewicht en een krachtige motor. Afwerking en bouwkwaliteit hebben altijd lager op de prioriteitenladder gestaan.

De afgelopen decennia ging het alsmaar slechter met TVR, dat in 2004 door Nikolai Smolenski werd overgenomen. Al vroeg de nieuwe eigenaar in 2006 al uitstel van betaling tot 2007, terwijl de wagenproductie intussen was stopgezet. Sindsdien heeft de fabriek in Blackpool ook geen enkele productiewagen meer gebouwd. Er werden nog wel enkele prototypes ontwikkeld om TVR nieuw leven in te blazen, maar daar is het bij gebleven. En nu werd tenslotte het einde aangekondigd.