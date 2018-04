Donkervoort D8 GTO doet het in minder dan 3 seconden

Door: AUTO55

Dat er onder de ranke motorkap een drukgevoede 2,5l vijfcilinder zou plaatsnemen -bekend van de Audi RS3 en TT-RS- wisten we al langer, maar nu leren we ook dat die daarmee in 3 seconden naar 100km/u trekt. En afklokt bij 255km/u. Bovendien biedt Donkervoort de mogelijkheid om er een ronde 400pk van te maken, wat in de meeste gevallen waarschijnlijk ook zal geschieden. Het werk wordt na het 25e exemplaar neergelegd, en 19 daarvan kregen al een eigenaar toegewezen. Exacte spurtcijfers kennen ze zelf nog niet, maar de titel klopt alvast.

Een lichtgewicht chassis en een uit koolstofvezel en fiberglass vervaardigd koetswerk dragen bij tot het beperkte gewicht van 700kg, en dus goed voor een gewicht-vermogensverhouding van 2kg per pk in standaardtrim. Wie extra betaalt krijgt 1,75kg/pk voor zijn geld. Nu ook met extra beeldmateriaal.