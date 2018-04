Dit is de nieuwe Toyota Auris

Door: AUTO55

De Auris, een Latijnse verwijzing naar goud en in 2007 gelanceerd ter vervanging van de Corolla, is na vijf jaar aan z'n tweede generatie toe. Het nieuwe model heeft z'n pijlen rechtstreeks op Europa gericht en zal in het Britse Burnaston worden gebouwd, naast de Avensis. Nog voor de jaarwisseling zou hij in de toonzaal moeten staan, een breakversie staat voor 2013 gepland.

Het merk belooft alvast een ruimer interieur, met moderne materialen, voorzien van zachte oppervlakken en zilverkleurige details. De bagageruimte kan 360 liter aan, wat ook voor de hybride geldt. De dienstdoende batterij zit namelijk weggemoffeld onder de achterste zitplaatsen.

De Auris is nu 3cm langer dan het oude model, terwijl de breedte en wielbasis gelijk bleven. Hij ligt ook 5,5cm lager en het luchtweerstandscoëfficiënt ging naar beneden. Dat bedraagt nu 0,28 (Cx), evenveel als de Lexus CT200h. In combinatie met het verlaagde gewicht -de nieuwe Auris weegt 40kg minder, door gebruik van lichter en sterker staal- komt dat het verbruik en bijgevolg ook de uitstoot ten goede. Het koetswerk is er zelfs 10% stijver op geworden.

Door een aangepaste stuurinrichting, -wielophanging en een lagere zwaartepunt, zijn de rijeigenschappen naar een hoger niveau getild, aldus het concern. Toyota beweert dat de nieuwe Auris sportiever rijdt, zonder aan comfort in te boeten. Onder de kap krijgen we de keuze uit twee benzinemotoren (met 1,3 en 1,6 liter inhoud), twee dieselmotoren (1,4l en 2,0l) en de bekende hybride, die een 1,8l benzine aan een elektromotor koppelt en een CVT-versnellingsbak standaard meegeleverd krijgt.

Hier klikken om de plaatjes te bekijken.