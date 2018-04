Nissan Juke klinkt als muziek

Door: AUTO55

Nissan heeft voor de Juke een overeenkomst gesloten met het Londense dancelabel Ministry of Sound en het resultaat daarvan staat vanaf september in de toonzaal. Gezien de oplage van 3.000 exemplaren is de snelle beslisser eerst aan zet. De speciale reeks herken je aan de specifieke lakkleur (Metallic Black of Solid White), de witte spiegelkappen en dito 17 inch velgen. Verder is de B-stijl in hoogglanzend zwart uitgevoerd en maken enkele typerende logo's het exterieurplaatje compleet.

Binnenin wordt het contrasterend thema verder uitgewerkt. De middenconsole is maagdelijk wit, terwijl de rest van het interieur in een zwarte zee baadt. Het stuurwiel, de versnellingspook en de zetels zijn met leder overtrokken, afgewerkt met witte stiksels, en uiteraard is er ook een 'muziekpakket' aan boord. Dat bestaat uit een Apple iPod Touch (8GB) met voorgeïnstalleerd luistermateriaal en een dienstdoende houder, alsook een speciale hoofdtelefoon en een activatiecode die toegang biedt tot de Ministry of Sound-muziekwinkel. Bekijk de uitgebreide fotoreeks.