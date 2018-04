Gaat Citroën DS3 cabrio nu al naakt?

Door: AUTO55

Nog een dikke maand en Citroën stelt de DS3 cabrio in vol ornaat aan de wereld voor. Dat de driedeurs een dakconstructie genre Fiat 500C zou meekrijgen was al zo goed als officieel, en deze foto lijkt die stelling enkel te bevestigen. De DS3 cabrio -of Airflow, daar zijn we nog niet uit- moet de geflopte C3 Pluriël definitief naar de vergeethoek sturen.

In tegenstelling tot die laatste maakt de DS3 gebruik van vaste raamstijlen en kunnen de achterste zijruiten niet naar omlaag. De achterruit is een twijfelgeval. Die lijkt namelijk wel een stoffen omlijsting te bevatten en zou eventueel dus kunnen zakken. Net als bij de Fiat 500C overigens, die ook vaste raamstijlen heeft.