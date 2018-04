Bentley brengt sportwagen naar Parijs

Door: AUTO55

Op de Parijse autoshow eind september zal het doek worden gelicht van de spannendste Bentley sinds de Hunaudières uit '99. Die deelde een Lamborghini-platform en had een W12-motor aan boord. Net als toen krijgen we ook deze keer een prototype te zien - de gedachte dat er wel eens een volbloed staat te blinken laat autohistorici wellicht niet onberoerd. Een -relatief- lichtgewicht misschien? Dat zou pas mooi zijn. En er is meer, want het VW-zustermerk plant naar verluidt een heuse comeback om de 24u van Le Mans, die ze in 2003 al eens won, opnieuw op haar naam te schrijven.