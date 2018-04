De nieuwe VW Golf is er!

Door: AUTO55

De Golf is al 38 jaar onafgebroken succesvol en rolde sinds 1974 zo'n 29,13 miljoen keer van de band. En zonet ging het doek van generatie 7, zowat de meest geanticipeerde vierwieler van het jaar. De nieuwe vaandeldrager biedt meer comfort, veiligheid en binnenruimte en is tot 100kg afgevallen, aldus VW. Ook deelt hij z'n MQB-onderstel met verschillende andere modellen binnen de groep.

Als we de buitenkant bekijken merken we dat de Golf alweer een tikje langer is geworden, 5,6cm om precies te zijn. Hij meet nu 4,25m en is 1,8m breed, alweer 1,3cm erbij. De wielbasis groeide ook mee, tot 2,64m, en dat heeft aardige gevolgen voor de passagiers, die nu van 1,5cm extra beenruimte genieten. Door de neus 4,3cm verder naar voor te plaatsen ging de crashstructuur er net als de binnenruimte op vooruit en laat hij bovendien een sportievere indruk na. De koets ligt ook 2,8cm lager zonder dat de aanwezige hoofden daar nadelen van ondervinden. Een voordeel daarvan is het lagere luchtweerstandscoëfficiënt, waarbij de Golf BlueMotion de standaard zet met een Cx-waarde van 0,27. De koffer slikt 380 liter, 30 liter meer dan de vorige kon verdragen, en de 60:40 achterbank kan steevast worden neergeklapt.

Centraal voorin zit het automatisch meegeleverde en geïntegreeerde aanraakscherm met een diagonaal van 5, 5,8 of 8 inch. Het basismodel geeft enkel de meest belangrijke informatie weer, in zwart-wit dan nog, maar het absolute topmodel genaamd Discover Pro beschikt nog over een DVD-speler, telefoonmodule, spraakbesturing, 64 GB harde schijf, WLAN hotspot en uiteraard een uitgebreid navigatiesysteem. Elk van de systemen is gloednieuw en bovendien kan je zoomen en slepen zoals dat bij moderne smartphones het geval is.

In de motorenhoek vinden we uitsluitend drukgevoede exemplaren. Een benzineslurpende viercilinder 1,4l TSI (met directe injectie) levert 85 tot 140pk -in het laatste geval met Active Cylinder Management- en laat een gemiddeld verbruik van respectievelijk 4,9l/100km en 4,8l/100km opmeten. De CO2-emissiecijfers worden eveneens laag gehouden op 113g/km en 112g/km. Op dieselvlak noteren we alvast een 1,6l en 2,0l TDI met vermogens van 105 en 150pk, die in dezelfde volgorde 3,8 en 4,1l/100km verbruiken en gemiddeld 99 en 106g/km CO2 laten ontsnappen. De Bluemotion geldt als absolute kampioen: slechts 3,2l/100km dorst en 8,5g/km CO2. Een elektronisch XDS-sperdifferentieel is standaard op alle uitvoeringen, evenals het Multi Collision Braking systeem dat de remmen regelt na een botsing.

Middels een knop kan je kiezen uit 5 ingestelde rijprofielen (Eco, Sport, Normal, Individual en Comfort) die het karakter van de besturing, de reactie op het gaspedaal en indien aanwezig die van de adaptieve dempers aanpassen. Een Golf uitgerust met DSG-versnellingsbak zal in de Eco-stand gaan ‘coasten', wat betekent dat de motor al wordt uitgeschakeld van zodra de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt. Prettig stuurgedrag moet dankzij het ‘progressive steering' -waarbij de verhoudingen van de besturing automatisch worden aangepast- verzekerd zijn.

Volkswagen mag dan bespaard hebben op gewicht, dat heeft men niet op de uitrusting. Op vlak van actieve veiligheid levert de fabrikant uiteraard een hele rits aan afkortingen en Engelse synoniemen. Bekende systemen uit duurdere klassen, maar tegenwoordig ook steeds meer gemeengoed in het C-segment. Camera's houden nauwlettend de gekozen rijbaan in de gaten (Lane Assist), scannen verkeersborden (Traffic Sign Detection), houden de afstand tot je voorligger automatisch in stand (Adaptive Cruise Control) en grijpen zelfs in als het verkeerd gaat met behulp van City Emergency Braking, Front Assist en Precrash. Ook aan boord: de laatste generatie Parking Assist en 7 airbags.

Prijzen volgen, maar in tussentijd kan de je de officiële fotoreeks raadplegen.