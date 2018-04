Alfa Romeo flirt met Superbike

Door: BV

Er waren tijden, hele decennia, dat Alfa Romeo kon uitpakken met z'n eigen sportieve successen. Maar tegenwoordig moet het eens zo roemruchte merk het vooral hebben van andere sportieve disciplines. Superbike bijvoorbeeld, waar Alfa de Safety Car voor levert. Een samenwerking die de Italianen eren met twee speciale reeksen van de Mito.

De eerste is de SBK Special Series - in essentie is dat een pakket dat 16-duimers, een sportieve achterbumper, titanium spiegelkappen en een SBK-logo op de kofferklep omvat. Verkrijgbaar in rood, blauw en wit op elke motorversie en tegen een meerprijs nog uit te breiden met stickers, sportpedalen, rode remklauwen en velgen met een diameter van 17 of 18 duim.

De Alfa Romeo Mito SBK Limited Edition QV Special Series heeft niet alleen een erg lange naam, maar is er ook alleen met de 170pk sterke 1.4l benzinemotoren en wordt op hooguit 200 stuks gefabriceerd. Een productienummer aan de binnenzijde vertelt je exact welk exemplaar je hebt. Dit exemplaar heeft altijd 18-duimers, is er in dezelfde kleuren als de niet gelimiteerde oplage maar krijgt wel Sabelt sportzetels met carboninleg, een Alcantara-bekleding en rood stiksel.