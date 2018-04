Renault Megane Grantour GT 220 heeft... 220pk

Door: AUTO55

Dat hij niet enkel Europa aandoet staat vast, Japan deelt immers mee in de pret. De Grantour GT 220, die ook als Estate door het leven gaat, is geschoeid met donker achttienduims lichtmetaal en kreeg naast een herwerking van de stuurbekrachtiging ook krachtigere remmen, prestatiegerichte banden en een sportophanging; met onder de kap de 2.0 liter turbobenzinemotor uit de Megane RS, dichtgeknepen tot 220pk in plaats van de gebruikelijke 265pk.

De krachtbron voorziet ook een maximumkoppel van 340Nm, waardoor de GT 220 naar 100km/u sprint in 7,3 seconden. Dezelfde cijfers gelden overigens voor de gemiddelde dorst per 100km. Toppen doet deze Renault bij snelheden boven 230km/u en CO2-gewijs laat hij 169g/km opmeten. Er werd uiteraard ook wat gerommeld aan het in- en exterieur, zoals enkele zwarte accenten en een streepje rood binnenin. Meer beeld kan je hier raadplegen.