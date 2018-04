Mercedes CLA ziet het daglicht

Door: TB

Zoals voorspeld krijgt de Mercedes A-Klasse een sedanbroertje. We spreken dus van een vierdeurs met een kofferklep, al geven de Duitsers het kind evenwel een andere naam: CLA, alluderend op de magnifieke CLS, en zo wil de Ster eerstgenoemde alvast trapje hoger inschalen. De sportieve sedan neemt het onderstel en de motoren van de A-klasse. Zowel uitwendig als in het interieur zijn de gelijkenissen met de A dan ook frappant. Toch maakte Mercedes-Benz werk van een apart lijnenspel in de flanken en liet het zich er niet toe verleiden om achteraan bestaande onderdelen te recycleren, waardoor je inderdaad zou kunnen stellen dat de CLA kan doorgaan als het kleine broertje van de CLS.

Mercedes stelt de CLA officieel aan het publiek voor tijdens de Berlin Fashion Show, volgende week. Vandaag beleeft de CLA evenwel al zijn avant-première op het autosalon van Detroit, alwaar hij als CLA 250 en CLA 250 4Matic wordt geïntroduceerd. De geblazen tweeliter benzinemotor staat garant voor een maximaal vermogen boven de 200pk, maar in Europa zullen ook minder performante, en uiteraard enkele dieselvarianten hun weg naar de catalogus vinden. Het feit dat vierwielaandrijving wordt aangeboden is geen verrassing meer; het onderstel dat de CLA met onder meer de A- en B-klasse deelt, was daar al van bij zijn creatie op voorzien. Vandaar de nogal forse middentunnel.

De CLA 180, met een 122pk sterke 1.6 benzine (118g CO2/km) mag voor € 28.977 de spits afbijten. Een CLA 200 (156pk) moet € 31.862 kosten en als je € 38.675 opzij hebt staan kan je de CLA 250 (zonder 4Matic) op je oprit parkeren. Enige zelfontbrander die Mercedes voorlopig bij ons aanbiedt is de CLA 220 CDI, die in ruil voor € 37.991 170pk kan ontwikkelen, voldoening neemt met 4,2l/100km (109g CO2/km) en de honderdspurt kan afwerken in 8,2 seconden. Deze diesel komt overigens altijd met de zeventraps automaat met dubbele koppeling. De veiligheidsuitrusting staat op hetzelfde hoge niveau als dat van de A-Klasse, met onder meer ESP als standaard alsook een aandachtsassistent en een botspreventieradar. Die laatste kan verder opgewaardeerd worden tot een autonoom remsysteem, dat botsingen kan vermijden als de bestuurder geen actie onderneemt.

Op de bijgeleverde foto's staat de CLA erg dynamisch op zijn dikke sloffen te wezen, maar een en ander maakt deel uit van een aerodynamisch sportpakket dus de standaardversie zal een heel stuk braver voor de dag komen. Desalniettemin is Mercedes er in geslaagd om de luchtweerstandscoëfficiënt in zijn meest efficiënte uitvoering op 0,22 te laten uitkomen, en dat is bijzonder laag. Lager dan een Toyota Prius bijvoorbeeld. Om maar te zeggen dat een luchtkliever niet altijd esthetische toegevingen heeft moeten doen. De Duitsers spreken van een stijlrebel, en voor een conservatief merk als Mercedes-Benz is die omschrijving misschien niet eens zo vergezocht.