Kia Pro_Ceed GT toont zich helemaal

Dat Kia op een potige versie van de driedeurs Ceed zit te broeden is al lang geen geheim meer. Het model wordt begin maart voorgesteld op het Autosalon van Genève. Het eerste beeld van de snelste Ceed uit het productaanbod is er nu al. En het bedrijf heeft woord gehouden - in de styling is een stevige spuit doping gezet.

De Pro_Ceed GT krijgt een nieuwe voorbumper met grotere luchtinlaten, een radiatorgrille met een honingraatpatroon, andere koplampen en ronduit agressief vormgegeven LED dagrijlichten, terwijl er links en rechts een spatje rood verschijnt. Natuurlijk ontbreekt ook het oblligate GT-logo niet. Als je blik verder afdwaalt naar de achterzijde, noteer je ongetwijfeld nog het zwarte dak, de aangepaste dakvleugel, 18-duims-velgen en agressiever gelijnde zijskirts om ten slotte uit te komen bij de hertekende achterbumper.

Het interieur wordt getrakteerd op Recaro sportmeubilair, een sportstuur en we weten ook dat de pedalen aluminium zullen zijn. En natuurlijk heeft de aankleding een cursus assertiviteit gevolgd.

Exacte details van het geweld onder de motorkap stuurde het bedrijf eerder al de wereld in. We weten dat het een 1.6l turbomotor is die in combinatie met een zesbak en de voorwielen voor de sensaties moet zorgen. Er wordt gemikt op een vermogen van 204pk en een trekkracht van 265Nm en we gaan ervan uit dat Kia de Pro_Ceed GT in 7,9 tellen tot aan de 100 kan brengen. Beeld is er zoals steeds in de fotospecial.