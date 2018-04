Kia Cross GT is plaaggeest

Door: TB

De Koreanen bij Kia - of zijn het daar tegenwoordig allemaal Europeanen in het hoger kader - hebben het allemaal door nu, hoe je door op goed gekozen tijdstippen stukjes informatie te lossen, de spanning kan opbouwen. Vandaag is het een luxueuze crossover die moet bewijzen hoe druk Kia wel aan het ontwikkelen is, een grote suv (nog groter dan de Sorento) die ondanks zijn conceptstatus wel al alle kenmerken van de huidige Kia-vloot meekrijgt. Zoals daar zijn de typische tijgergrille, en de forse, scherp stijgende D-stijl. Het doek wordt van het gevaarte getrokken op 7 februari tijdens de Chicago Auto Show; bovenstaande (officiële) afbeelding heeft alvast de taak ons daar reikhalzend naar te doen uitkijken. Al is zo'n grote suv natuurlijk vooral (en wellicht alleen) voor de VS bestemd.