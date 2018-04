Infiniti Q50 met viercilinder nog dit jaar te koop

Door: AUTO55

Als opvolger van de G37 heeft de Q50 heel wat achterstand in te halen. Infiniti is er echter op gebrand om voor eens en altijd door te breken in Europa en het model in kwestie komt daar het meest voor in aanmerking. Het enige probleem met Aziatisch/Amerikaanse luxewagens is dat ze door potige motoren worden opgejaagd, van een soort die in onze streken op weinig bijval kan rekenen. Vanwege de grote dorst natuurlijk, maar ook vanwege de hoge (fiscale) aanslag op de portemonnee. Dat gezegd zijnde, de CEO had de boodschap blijkbaar net op tijd begrepen en kon dankzij de alliantie met Daimler-Renault in een grote pot motoren graaien. En er is iets uitgekomen.

We kregen bevestiging dat de eerste pion volgende maand op het Autosalon van Genève te zien zal zijn. Maar men wist ook te vermelden dat de luxesedan al vanaf het najaar te koop zal worden gesteld. De versie is speciaal voor Europa ontwikkeld en herbergt voor de eerste maal een viercilinder onder de golvende motorkap, allicht uit de Mercedes-rekken gelicht. Welke brandstof er voor de debuterende Q50 in aanmerking komt, liet men zich nog niet ontvallen. Dat wordt vanzelfsprekend pas over een maand bekendgemaakt. Maar we kunnen nu al vertellen dat de Q50 als diesel- en benzinedrinker zal worden aangeboden. Een hybride staat eveneens op de planning. Gadeslaan doe je de Q50 zoals gewoonlijk in onze fotospecial.