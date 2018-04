Peugeot 208 Hybrid FE debuteert in Genève

Door: BV

Peugeot presenteert op het Autosalon van Genève een concept voor een hybride 208 die niet alleen zuinig uit de hoek moet komen, maar ook best prettig moet zijn. De Fransen zijn zelf zo enthousiast dat ze prompt FE (voor Fun and Efficient) aan de naam toegevoegd hebben.

Voor de ontwikkeling smeedde het bedrijf uit Sochaux een band met de Franse brandstofgigant Total. Die levert voor het model een hoop onderdelen in composiet- en polycarbonaatmateriaal (eigenlijk afkomstig van Total's dochteronderneming Hutchinson & CCP Composites). Daardoor weegt het studie-exemplaar 200kg minder dan een productiemodel. En dat kan je al moeilijk van obesitas betichten.

Het koetswerk, waar op dit ogenblik nog geen beeld van is, rust voor de gelegenheid niet enkel op banden met een erg lage rolweerstand om specifiek ontwikkelde lichtmetalen wielen. Het onderging ook een grondige aerodynamische optimalisatie.

Een kleine 1-liter driecilinder krijgt bijstand van een elektromotor. Over de specificaties wordt nog geheimzinnig gedaan, maar het resultaat is wel reeds vogelvrij verklaard. De 208 Hybrid FE stoot niet minder dan 49gr/km uit en sprint tegelijk vanuit stilstand naar de 100 in 8 tellen.