Dacia Duster Adventure is al wat we krijgen

Door: BV

De afgelopen weken gonsde het op het WWW al van de geruchten over de lancering van een opgefriste Duster op het Autosalon van Genève. Tegen de stroom in, voorspelden we toen al dat het voor die stap te vroeg was (denk aan Frankfurt, in september). Al wat we in Genève te zien krijgen is de Duster Adventure - een speciale editie.

Onopgemerkt zal de Adventure-uitgave van de Duster niet passeren. Het model is aangekleed met een hoop extra bescherming, waarvan die ter hoogte van de dorpels en stootplaten onder de voor- en achterbumpers de meest cruciale zijn. Extra verlichting op het dak moet ervoor zorgen dat je zelfs in het donker alle putten en bulten goed ziet, maar als het toch mis loopt, dan zorgen rode pijlen op de koets (waar de sleepogen en krikpunten zitten) alvast voor minder delicaat zoekwerk. De koets is nog getooid met een specifieke stickerset waarvan de print zowel de flanken als het dak siert. Wit en zwart worden de enige beschikbare tinten, en je rijdt steeds op stalen 16-duimers.

De binnenaankleding is specifiek. De Duster Adventure verwelkomt je met z'n naam en een kompas-opdruk op het zitmeubilair, maar ook met een zwart gelakte middentunnel. Een Garmin-GPS met topografische kaarten en een ingewerkte voet (niet te verwarren met een ingewerkt scherm uiteraard) maken het plaatje compleet. Een beetje modder schrikt de uitvoering ook niet, gezien de specifieke vloerbekleding. Maar of de auto het ook effectief kan verteren, hangt af van de versie. Je kan immers met zowel benzine- als dieselmotoren kiezen voor een voorwielaangedreven versie, dan wel opteren voor een exemplaar dat met vier aangedreven wielen uitdagend terrein aanpakt. Te koop vanaf april, nu te bekijken in de fotoreeks.