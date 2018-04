Mercedes S-Klasse parkeert zichzelf in garage

Door: TB

Bij Mercedes maken ze zich stilaan op om het doek te lichten van de nieuwe Mercedes S-Klasse. Figuurlijk dan toch, want hoewel de officiële voorstelling van deze iconische limousine pas voor 2014 op de rol staat, hebben de Duitsers al enige doelbewuste loslippigheid getoond. Enkele vage koetswerklijnen kregen we al vorig jaar te verwerken, en ondertussen hebben ze alweer een tijdje laten weten dat ook deze generatie grensverleggend zal zijn, niet in het minst op het domein van veiligheid. Achteraan komen er gordelairbags, het aantal camera's wordt ongezien en wie weet wat nog meer?

Wel, wij dus. Zopas onthulde de Ster ons een stukje technologie klaar te hebben die ergernissen bij het parkeren in een parkeergarage finaal naar het verleden dient te verwijzen. Het Active Parking Assist Plus zal niet alleen in staat zijn om je wagen in een vrij parkeerplaatsje te sturen zoals dat vandaag al wel bij meer merken lukt, maar zal het daarnaast ook kunnen klaarspelen om semi-autonoom zijn voorbehouden plek op te zoeken in (geselecteerde) parkeergarages.

Hoe het werkt? Wanneer de garage in de navigatiesoftware als bestemming werd aangeduid, stelt het systeem middels een online raadpleging enkele vacante plaatsjes voor. De bestuurder selecteert de gewenste stek, rijdt tot aan de slagboom en vanaf dan neemt de toekomstige S-Klasse het over. Concreet combineert de ingenieuze software gegevens komende van de aanwezige systemen in de wagen, zoals parkeersensoren, het arsenaal camera's, het elektromechanisch bekrachtigde stuur en dergelijke meer, maar raadpleegt het eveneens de gedetailleerde kaart van de garage die vooraf in de navigatiesoftware werd ingeladen en beroept het zich daarbij op een specifieke GPS herhaler, een antenne gemonteerd in het gebouw die het signaal verzekert binnen het dikke beton van de garage. Zodoende weet de S zelfstandig zijn parkeerplaats op te sporen en er dus vanaf de slagboom helemaal zelf naartoe te rijden. De bestuurder blijft evenwel de volledige controle houden over het gas- en rempedaal, omdat nu eenmaal niet kan gegarandeerd worden dat er geen wagens fout werden geparkeerd of in de verkeerde rijrichting een plaatsje zoeken.

Mercedes liet nog niet weten wat de extra functionaliteit moest kosten, en of de dienst gekoppeld wordt aan een abonnement. Wel is het merk druk aan het onderhandelen wat betreft de integratie van het concept in verscheidene belangrijke parkeergarages wereldwijd; in België werd alvast 1 nog niet nader genoemde parkeergarage in het Brusselse volledig gecertificeerd en verschillende andere worden momenteel op de nieuwe technologie voorzien.