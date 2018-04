Stap binnen in de nieuwe Mercedes S-Klasse

Door: BV

Op 15 mei stelt Mercedes de nieuwe S-Klasse voor. Daarmee wordt één van de belangrijkste productlanceringen van het jaar een feit. De S is immers traditiegetrouw een bom van technisch vernuft. En net als bij de lancering van de A- en B-Klasse gunnen de Duitsers ons eerst een blik op het interieur.

Er veel details worden nog niet prijsgegeven, maar dat Mercedes koos voor een vloeiend lijnenspel voor de binneninrichting is wel duidelijk. Er werd ook erg uitgebreid aandacht besteed aan sfeerlicht, waarvoor uitgebreid beroep wordt gedaan op LEDs.

Wat we ook nog zien is een digitaal dashboard en een gigantische 12,3" centraal display dat net als bij de huidige generatie (W221) in staat is voor de bestuurder en de passagier een ander beeld te projecteren. Een nachtkijksysteem is van de partij, naast wat ongetwijfeld een nog nooit gezien arsenaal veiligheidssnufjes wordt.

Zitten in de S-Klasse hoort pure verwennerij te zijn. Vooraan kan dat met verwarmde of gekoelde zetels met massagefunctie, en achteraan zal je kunnen opteren voor een verstelbare achterbank waarvan de rugleuning tot 43,5° schuin gezet kan worden en waar ook een beenstuk in uitklapt, net zoals bij Maybach het geval was. Alle details zijn in de fotospecial te bewonderen.