Mercedes F1 Fangio te koop

Door: TB

Mensen met een klein spaarcentje aan de kant weten het al langer: investeren in vastgoed is uit, het opkopen van piekfijne oldtimers is in. Bijzonder zeldzame exemplaren zien hun waarde in spectaculair tempo stijgen, en daarom worden ze dan ook - net als unieke kunstwerken, wat het in feite ook zijn - meer en meer verhandeld als belegging. Ditmaal is het de beurt aan een oude F1 wagen, en niet zomaar eentje. Het exemplaar dat op 12 juli tijdens de Bonhams'Goodwood veiling onder de hamer gaat, is de Mercedes-Benz W196 chassisnummer 00006/54 en is de wagen die Juan Manuel Fangio als eerste onder de zwart-wit geblokte vlag stuurde tijdens de Duitse en Zwitserse Grand Prix van 1954.

Naast het succes dat de W196 quasi onmiddellijk oogste tijdens F1 races, is het ook de voorvader van de 300 SLR, de welbekende wagen die Stirling Moss hanteerde om de Mille Miglia te winnen. Toen Pierre Levegh er in 1955 een van de meest beruchte crashes ooit mee had te Le Mans, zei Mercedes de racerij tijdelijk vaarwel en kwam er ook een abrupt einde aan de ontwikkeling van zowel de SLR als de W196. De te koop aangeboden bolide was een van de twee eerste W196's ooit gebouwd, en het was Fangio zelf die de suggestie had gemaakt om de wielen niet onder het koetswerk te plaatsen maar ze vrij te laten, wat nu nog steeds in de Formule 1 het geval is. Voor hoeveel deze iconische W196 precies van eigenaar zal verwisselen weten we nog niet, maar dat een 'klein spaarcentje' niet zal volstaan staat vast.