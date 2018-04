Mercedes CLA door AMG

Door: TB

Van elke Mercedes een AMG-variant is een doel gelijk een ander, en dus vielen we niet van onze stoel toen duidelijk werd dat ook de CLA - op zich al een sportiever gelijnd broertje van de A - er ook moest aan geloven. Nog minder verrassend zijn de beelden die de officiële voorstelling op de New York Autoshow voorafgaan, want het recept is ondertussen wel bekend. Dikkere bumpers, opvallender uitlaten, andere velgen en fellere kleurtjes in het interieur: je kent dat wel. Onder de kap komt een 360pk sterke, drukgevoede viercilinder die een koppel van 450Nm via het 4Matic-systeem netjes onder de vier wielen mag verdelen. Meer details zijn nog niet bekend, maar foto's hebben we wel in de aanbieding.