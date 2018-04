In detail: de nieuwe Range Rover Sport

Door: BV

Het is geen toeval dat Land Rover New York uitkoos voor de wereldpremière van de nieuwe Range Rover Sport. De VS voert de verkoopstabellen van het model aan, en nergens worden er meer exemplaren besteld dan in The Big Apple.

De Range Rover Sport werd parallel met de nieuwe Range Rover ontwikkeld en deelt dus ook diens aluminium architectuur. Een duidelijk verschil met de huidige generatie, die eigenlijk gebaseerd is op de Discovery, ook al zal het nieuwe platform later ook voor die Land Rover gebruikt worden. Net als bij z'n grotere broer, wordt ook hier stevig in het overgewicht gesnoeid. De tweede generatie zet, afhankelijk van de versie, tot 420kg minder op de weegschaal. Toch claimt Land Rover dat 75% van z'n onderdelen specifiek zijn voor het model.

Dat de koets een hoop stijlkenmerken leent bij zowel de Evoque als de Range Rover mag niet verrassen. Dat de Britten opteerden voor een 62mm langere koets, is wel opmerkelijk gezien het hem dichter in de buurt van de soeverein heersende Range brengt. Met een totale lengte van 4,85m bedraagt het verschil nog 15cm. De nieuweling rust op een grotere wielbasis (+17,8cm) en groeide ook 5,5cm in de breedte. Dat zorgt niet alleen voor modernere proporties, maar het biedt voor het eerst ook voldoende ruimte om twee extra zitjes in de koffervloer in te werken. Die zijn optioneel beschikbaar.

Bij de lancering zullen klanten keuze krijgen uit vier motoren: twee benzinemotoren met compressor (5,0-liter V8 van 510 pk en nieuwe 3,0-liter V6 van 340pk - al is deze laatste niet beschikbaar in Europa) en twee diesels (3,0-liter TDV6 van 258pk en SDV6 van 292pk). Later dit jaar komt daar nog een 4,4-liter SDV8-diesel van 339pk bij. En voor het jaareinde verwachten we ons aan een dieselhybride.

Over het volledige motorengamma beginnen de acceleratietijden voor de sprint van 0 naar 100km/u bij minder dan 6 seconden, daalt het brandstofverbruik met tot 24% (afhankelijk van het model) en start de CO2-uitstoot bij slechts 194g/km. Alle centrales worden daartoe gekoppeld aan de ZF 8HP70-achttrapsautomaat, maar ook een 8% verbeterde aerodynamica doet een duit in het dakje. Onder meer de scherpere hoek van de voorruit, de lagere daklijn en het meer afgeronde profiel veroorzaken minder luchtwervelingen om de auto.

De ophangingsarchitectuur met dubbele wishbones vooraan en een multilinksysteem achteraan kennen we ook al van de Range Rover. De Sport heeft dus ook de indrukwekkende veerwegen (van maximale uitslag tot aanslagpunt) van 50cm ter beschikking.

De rest van de aandrijflijn bestaat nu in twee smaken. Een traditioneel recept met transferbak (terreinversnelling) met twee verhoudingen die het vermogen gelijkmatig over beide assen spreidt en tot 100% van het koppel naar de voor- of achteras kan leiden. Een tweede ‘light'-systeem heeft maar één overbrengingsverhouding (en dus geen echte terreinversnelling) en maakt gebruik van een meer ordinair Torsen-differentieel om de koppelverdeling te regelen. Dat systeem stuurt 58% van het vermogen naar de achterwielen en weegt 18kg minder. De tractie is er evenwel grotendeels in handen van het elektronische tractiecontrolesysteem, eerder dan een mechanische oplossing. Wie in overstromingsgebied woont mag zich al in de handen wrijven. De Range Rover Sport kan nu probleemloos door 85cm water waden. Dat is 15cm meer dan voorheen, en er is zelfs een nieuw snufje dat de bestuurder doodleuk laat weten hoe diep het water is wanneer hij de neus in de plas of stroom steekt.

Om het interieur van wat meer sportiviteit te voorzien, is niet alleen gekozen voor sportief ogende materialen en displays. De diameter van de stuurvelg is gekrompen en de middenconsole werd nog wat hoger gebracht. Toch wordt ook de praktische kant niet uit het oog verloren. In de koffer past steeds 489l (ook als de eerder vernoemde elektrische bediende noodzitjes in de optielijst zijn aangestipt), de knieruimte achteraan ging er met 24mm op vooruit.

Tot slot overlopen we nog even enkele van de nieuwe voorzieningen aan boord. Een 360° camerasysteem was er al, maar camera's die je helpen om je rijstrook te houden, borden lezen of verhinderen dat je grootlichten tegenliggers verblinden, dat is nieuw. Een head-up kleurendisplay dat cruciale informatie en instructies van de GPS tegen de voorruit projecteert, is dat ook. En wie tegenwoordig geen seconde zonder internet kan, mag ook gerust zijn. De hele auto is nu om te toveren tot een wifi-hotspot.

De nieuwe Range Rover Sport wordt beschikbaar vanaf het derde kwartaal van 2013. Hij wordt uiteindelijk op 169 markten aangeboden. De meeste landen kiezen voor vier uitrustingsniveaus (S, SE, HSE en Autobiography), plus nieuwe ‘Dynamic'-versies van de twee topuitvoeringen. Hoe de kaarten voor België exact liggen, komen de we komende maanden te weten. Beelden vind je in de fotospecial.