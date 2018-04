Goodyear EfficientGrip Performance: niet bang van water

Door: AUTO55

Goodyear heeft iets met labels. Men is er natuurlijk voorstander van, maar niet helemaal zonder bedenkingen. De EU-quotering geeft enkel duiding bij het uitgestalde product en de taak ligt dan bij de verkoper om de (prijs)verschillen tussen schijnbaar gelijkwaardige setjes van verschillende merken uit de doeken te doen. Of de gemiddelde bandenboer zijn of haar veronderstelde taak over het algemeen naar behoren uitvoert is een andere discussie, maar te veel automobilisten blijven halsstarrig vasthouden aan het idee dat banden slechts uit rubber bestaan en dat er amper kwaliteitsverschillen optreden. Verontrustend, in zekere zin.

De bandenreus blijkt nogal zeker van zijn stuk en nodigt ons uit voor een beetje scheurwerk op een droge en natte piste, en om een reeks berekende proeven (aquaplanning, remtest, rolweerstand...) uit te voeren met hun nieuwste zomerproduct. De band in kwestie heet EfficientGrip Performance en wordt momenteel in 39 maten aangeboden, tussen 14" en 18", een aantal dat later wordt uitgebreid tot diep in de 60. Van Europa krijgt het bandentype een BA-label opgekleefd, met een B voor rolweerstand en een A voor grip op nat wegdek. In de maat 205/55 R16 betaal je € 95.

Volgens Goodyear-technici is de EfficientGrip Performance enkel aan een evenwichtige slijtage onderhevig en verdeelt een speciale laag de warmte over het hele oppervlak. Dat levert een langere levensduur, een lagere rolweerstand en bijgevolg ook een lager verbruik op. Extra dunne schoudergroeven houden intussen het geluidspeil binnen de perken. In principe genereert de Efficient Grip tussen 67 en 70dB. Bovendien belooft de producent een gevoelig kortere remweg vanwege het specifieke ontwerp, dat een nauw contact met het asfalt verzekert tijdens het remmen.

We gaan de vergelijking aan met een zomerband van Michelin die eveneens met een BA-sticker in de rekken ligt. Wie er na de proevenronde met de meeste pluimen gaat lopen, mag geen verrassing heten. Geen enkele organisator snijdt zichzelf graag in de vingers natuurlijk. Zowel na het waterplannen en de remtest, als na een meting van de rolweerstand door twee identieke VW's met andere schoenen aan van eenzelfde helling te laten uitbollen, kroont Goodyear zichzelf telkens tot kampioen. Uiteraard wordt er ook kwistig met cijfers - onder meer die van de onafhankelijke TÜV-bandentesters - in het rond gestrooid om de superioriteit ten opzichte van andere leveranciers te staven. Kortom, Goodyear wil z'n (potentiële) klantenbestand erop attent maken dat een band niet zomaar een band is, en dat een label niet per se alle geheimen prijsgeeft.