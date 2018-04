Volvo S60 Polestar (nog) niet voor ons

Door: AUTO55

De Zweden richten hun pijlen eerst op de Australische markt. Als men ginds 100 exemplaren van de S60 Polestar verkocht krijgt, maakt ook de rest van de wereld een kans. Hopelijk houden de Aussies hun dollars dus niet te veel op zak. En wel daarom. De hete S60 maakt gebruik van een 3,0l 6-in-lijn T6-motor die zonder verpinken 350pk (aan 5.700tr/min) en ruim 500Nm koppel (tussen 2.800 en 4.750tr/min) loslaat op het door Polestar herziene Haldex-vierwielaandrijfsysteem. Om tot deze cijfers te komen installeerde de tuner een nieuwe interkoeler, een felle Borg Wagner turbo en werd er met de motorsoftware gerommeld. We spreken wel van een pak minder vermogen dan in geval van de eerste versie.

Achter het 19" lichtmetaal treffen we geventileerde remschijven (336mm x 29mm vooraan, 302 x 22 achteraan) met Brembo-bijters om de koets zo snel mogelijk tot een zekere halt te dwingen. Maar het omgekeerde kan natuurlijk ook. Met de launch control-functie ingeschakeld lukt het de S60 Polestar om in 4,9 seconden naar 100km/u te spurten. Z'n topsnelheid is elektronisch beknot op 250km/u en de krachten worden via een zestrapsautomaat op de wielen overgebracht.

Op uiterlijk vlak onderscheidt deze jongen zich van de doordeweekse S60 door z'n specifieke koetswerkkleur en tal van aerodynamische aanpassingen. Zoals splitters, een diffuser en een achterspoiler. Binnenin voorziet men een sportieve pookknop, een andere deurbekleding en enkele obligate Polestar-logo's. Meer beeld vind je in de fotoreeks.