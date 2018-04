Ford stoft Escort af

Door: BV

Terwijl je ze in West-Europa aan de straatstenen niet kwijtraakt, kiest in China 1 consument op 4 voor een conventionele vierdeurs berline. Dat zijn, op jaarbasis, 5,5 miljoen auto's. De meeste daarvan zijn van Chinese autoconstructeurs (er zijn er meer dan 170), maar de rest van de wereld aast op een deel van de koek. Ford biedt er daarom al een vierdeurs Focus aan, maar omdat die z'n origine als vijfdeurs te veel verraadt, willen onvoldoende Chinezen hem. Voor een nieuwe poging stoft Ford de naam Escort af.

Het resultaat is in de fotospecial te zien. Officieel is het nog een concept, maar een erg gelijkaardig seriemodel wordt nu al klaargestoomd voor de Chinese fabrieken. En omdat Ford met geen woord rept over onderstel of motoren, is er voor de rest van de wereld verder ook niets interessants meer aan...