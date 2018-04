Terrafugia werkt aan hybride vliegende auto

Door: BV

De heren en dames van Terrafugia denken al langer na over een vliegende auto. Een zaak die erg ingewikkeld is, gezien het eindresultaat zowel aan alle normen voor autoverkeer als vliegverkeer moet voldoen. En dat is los van het feit dat je een hele stapel attesten nodig hebt om ermee te kunnen vliegen. Maar daar hoef je je natuurlijk pas zorgen te maken als het product realiteit is. En terwijl het bedrijf nu de eerste details vrijgeefet van z'n TF-X vliegende concept-auto, is een definitief product nog tenminste 8 tot 12 jaar van ons verwijderd.

Voor gedetailleerde specificaties is het natuurlijk nog te vroeg. Maar de onderneming is van plan een 300pk sterke motor te gebruiken voor aandrijving op het land, terwijl twee draaibare propellers elk door een 600pk sterke elektromotor worden bewogen. Vermogen dat ruimschoots voldoende moet zijn om een verticale start mogelijk te maken. De onderneming belooft een kruissnelheid van 320km/u en bereik van 800km.

Aan veiligheid en bedieningsgemak werd ook gedacht. Na vijf uur cursus moet het model te besturen zijn, en er zijn automatische functies voor de start en landing voorzien. Die werken overigens ook in noodgevallen, zodat het voertuig zichzelf veilig aan de grond zet, als de piloot niet meer zou reageren. En als al de rest faalt, is er ook nog een parachute ingebouwd. Hoe goed de RF-X hoort te presteren op de openbare weg (dan vouwen de propellers weg), wordt niet gespecifieerd. Een eerste blik op de creatie werpen kan in de fotospecial.