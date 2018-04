Mercedes SLS AMG op stroom breekt Ringrecord

Door: AUTO55

7 minuten, 56 seconden en 234 honderdsten, zoveel tijd heeft de SLS AMG Electric Drive blijkbaar nodig om een rondje Nordschleife af te werken. Daarmee klopt hij die andere krachtpatser op stroom, de Audi R8 E-Tron, en bevindt de SLS AMG ED zich in het vaarwater van kleppers zoals de Ferrari California, de Porsche Panamera Turbo en ander heet materiaal waarvoor nog benzine wordt opgehaald.

De Mercedes in kwestie deed 13 seconden minder lang over de lus dan de E-Tron, wat piloot van dienst Markus Hofbauer natuurlijk niet in het minst aan de geleverde krachten te maken heeft. In concrete cijfers laat de fluoriscerende SLS immers 750pk en 1.000Nm koppel op het wegdek los. De auto zal trouwens de geschiedenis ingaan als eerste elektrisch aangedreven voertuig die op de Nordschleife onder de acht minutengrens is gedoken. Een record dat volgens de Duitsers nog lang zal standhouden. Meer beeld is er in de special.