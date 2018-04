1954 W196R is duurste F1 ooit

Door: BV

Klassieke éénzitters tikken op veilingen doorgaans lager af dan conventionele klassiekers met een verhaal. De reden is nogal wiedes - want je kan er alleen van genieten op circuit. Maar af en toe zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. Deze Mercedes W196R bijvoorbeeld. Die werd op het Goodwood Festival of Speed tijdens een Bonhams veiling verkocht voor zo maar eventjes € 22.701.864. Het is meteen de duurste F1 bolide aller tijden.

De auto in kwestie is dan ook niet de eerste de beste. Het exemplaar met chassisnummer 00006/54, uitgerust met een 2,5l achtcilinder lijnmotor, won tijdens het jaar van z'n productie immers de Duitse en Zwitserse GP. Belangrijker dan dat alleenstaand feit, is wie voor die gelegenheden aan het stuur draaide. Dat was immers niemand minder dan de legendarische Juan Manuel Fangio.