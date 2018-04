Win Tickets voor Now You See Me @ Drive In Movies Mechelen

Door: BV

Een groep briljante illusionisten hebben net twee ongelooflijke, magische prestaties geleverd: ze zijn erin geslaagd een bank op een ander continent te beroven en hebben het fortuin van een verdachte bankier verdeeld over de bankrekeningen van hun publiek. Meer nog: ze beloven om hun volgende stunt nog spectaculairder te maken!

De FBI en Interpol sturen twee agenten die vastberaden zijn om te voorkomen dat de artiesten hun belofte niet kunnen waarmaken. Ze roepen de hulp in van Thaddeus, een specialist in het ontrafelen van illusies.

Al snel loopt de spanning hoog op en een race tegen de klok gaat in, terwijl de hele wereld met ingehouden adem wacht op de laatste stunt van de illusionisten...

Aanstaande woensdag 31 juli, wordt Now You See Me geprogrammeerd op de Cocacola Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. En ook daarvoor geeft Auto55.be weer vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door onder de link naar dit item te reageren op onze Facebook-pagina. Succes!