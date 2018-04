Sleutelcodes VW, Audi, Bentley, Porsche... gekraakt

Door: BV

Een team van drie academici - een Brit en twee Nederlanders - heeft de elektronische codering van de beveiligingssystemen (de zogeheten Megamos Crypto dat de communicatie tussen de sleutel en het voertuig beheert) van de VW-groep gekraakt. Daarmee is het mogelijk om wagens van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley en Lamborghini te stelen. De wetenschappers zouden een verhandeling over het onderzoek voorstellen op het Usenix Security Symposium dat volgende maand in Washington wordt gehouden, maar VW stapte naar de rechtbank om dat te verhinderen.

Een Britse rechter legde de betrokken wetenschapper van de Universiteit van Birmingham daarop een spreekverbod op. Het vonnis stelt dat "de verspreiding van de informatie iemand, en meer specifiek een gesofisticeerde misdaadbende met de juiste middelen, in staat zou stellen de beveiliging te breken en wagens te stelen".

De drie academici zullen zich naar het verbod schikken, maar stellen evenwel dat het publiek "het recht heeft de beperkingen in de beveiliging te kennen" en gaan verder door te stellen dat "zowel de industrie als criminele organisaties weten dat de beveiliging zwak is, maar dat het publiek daar niet van op de hoogte is".

Tijdens de zittingen van de rechtbank, die al drie weken geleden tot een uitspraak leidden maar pas nu door de Britse pers zijn opgepikt (onder meer door de krant The Guardian) bleek dat hun complexe mathematische onderzoek van de code achter de incriptie al sinds 2009 vrij beschikbaar is op het internet.