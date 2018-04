150 jaar Henry Ford

Door: BV

Henry Ford, de oprichter van het gelijknamige automerk, werd vandaag exact 150 jaar geleden geboren. Uiteraard nemen het bedrijf en de liefhebbers van het merk even de tijd om daarbij stil te staan. Maar eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Niet omwille van wat de man gedaan heeft voor z'n eigen bedrijf, maar voor de manier waarop hij de industrie en misschien zelfs de wereld zoals we die vandaag kennen, mee vorm heeft gegeven.

Rond de vorige eeuwwisseling was een auto het voorrecht van de rijken. Een luxe-object dat voor het overgrote deel van de bevolking onbereikbaar was. Maar Henry Ford zag een toekomst in een toegankelijk en scherp geprijsd vervoermiddel. Een model dat er zou komen door een verregaande modernisering van het productie-apparaat.

1908

Ford lanceert de Model T. Een model dat bedoelt is om mobiliteit toegankelijk te maken voor de massa. Bij de lancering kostte het model $ 875, maar door z'n succes kon de prijs ervan gedrukt worden tot $ 360, wat rekening houdend met inflatie een actuele prijs van zo'n $ 7.200 oplevert). Van het product zouden uiteindelijk 15 miljoen stuks over de toonbank gaan. Het succes was zo groot dat op een bepaald ogenblik de helft van alle auto's in de VS een Ford Model T waren.

1913

Henry Ford installeert de eerste montageband in één van z'n fabrieken. Over een periode van 18 maanden zou het aantal werkuren dat nodig is voor de assemblage van een model daardoor teruglopen van 12,5 uur tot amper 1,5 uur. Het principe wordt vandaag de dag nog steeds door elke volumeconstructeur gebruikt.

1914

In een poging om het personeelsverloop onder z'n werknemers te beperken verhoogt Ford de verloning van z'n arbeiders fors. In plaats van $ 2,34 voor een werkdag van 9 uur, betaalt hij vanaf dan $ 5 dollar voor een werkdag van 8 uur. De lonen drastisch verhogen moet z'n arbeiders in staat stellen de auto's te kopen die zelf produceren en -bijgevolg- ook goed zijn voor de onderneming.

1927

Om de kwaliteit van z'n producten te verbeteren, produceert Ford zo veel mogelijk cruciale onderdelen zelf en doet hij vanaf de introductie van de Model A zo weinig mogelijk beroep op externe leveranciers. Dat principe is vandaag niet meer van toepassing (moderne autoconstructeurs zijn meer dan ooit ‘assembleurs' van ingekochte componenten), maar het principe van kwaliteitsbeheer- en controle geldt nog steeds.

Henry Ford stierf op 7 april 1947. Z'n invloed was zo groot dat het Amerikaanse Forbes Magazine hem in 1999 nog uitriep tot "Zakenman van de Eeuw" terwijl een documentaire van History Channel hem afgelopen jaar nog portretteerde als één van de mensen die Amerika vorm gegeven hebben.