Weinig fijner: Lancia Delta en Voyager S

Door: BV

Lancia heeft wat nieuws te melden op het Autosalon van Frankfurt. Groot nieuws? Nee, dat is het nu ook weer niet. De Delta krijgt een opfrisbeurt bijvoorbeeld, maar erg veel heeft die niet om het lijf. Aan de buitenzijde worden bumperschilden en zijskirts nu volledig in de koetswerkkleur gelakt. En aan de binnenzijde wordt nauwelijks meer doortastend ingegrepen. Daar wordt voortaan alleen een combinatie van mat zwart en glanzend zwart ingevoerd voor de sierlijsten. De motoren - een 1.6 diesel met 105pk of 120pk en een 1.4 Turbo benzine met 120pk - worden gewoon overgenomen.

De Voyager krijgt een S aan de naam toegevoegd, als uitrustingsniveau weliswaar, dus je hoeft het niet te nemen. Doe je het toch, dan is je gecamoufleerde Chrysler voorzien van 17-duims lichtmetaal, een interieur met een zwarte leder/stofcombinatie en sierlijsten in zwarte pianolak naast het obligate stikwerk en logo's. Tussen de voorwielen past een 3,6l V6 met 283pk of een 2.8l viercilinder dieselcentrale met 178pk.