Modebewust: Maserati Quattroporte Ermenegildo Zegna

Door: BV

Modemerk Ermenegildo Zegna heeft zich over de aankleding van de eigenlijk nog fonkelnieuwe Maserati Quattroporte gebogen. Het opteerde voor een combinatie van fijn leder, zacht geborsteld aluminium, ongelakt hout en een specifieke dakhemelbekleding. Natuurlijk ontbreken de logo's en andere naar de samenwerking verwijzende labels evenmin. Zelfs aan de binnenzijde van de zonneklep zit er zo eentje verstopt.

Officieel hebben we het hier ook weer over een concept, maar volgend jaar komt er gewoon een gelimiteerde uitgave van. Hooguit 100 stuks. De eerste van een reeks Ermenegildo Zegna-uitvoeringen overigens, want beide bedrijven hebben een overeenkomst van drie jaar gesloten.