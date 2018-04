Nu al opfrisser Kia Optima

Door: BV

Nog niet eens twee jaar is de Kia Optima in Europa op de markt. Dan al een aanpassing doorvoeren lijkt op bijsturen wegens onvoldoende succes. Terwijl de grote vierdeurs voorheen niet zo veel verschilde van z'n Amerikaanse evenknie, wordt nu duidelijk meer afstand genomen. Er zijn nieuwe voor- en achterlichten, de LED-dagrijverlichting kennen van de Cee'd GT en er zijn ook nog eens nieuwe velgen.

Aan de binnenzijde merken we grotere informatiedisplays, nieuwe kleuren en opgewaardeerd materiaal. Allemaal zaken waar de Europese consument wat gevoeliger voor is dan z'n Amerikaanse of Aziatische evenknie.

Een ander heikel puntje - de geluidsisolatie - werd ook aangepakt. Dikkere vloermatten moeten de trillingen van vooral de 1.7l dieselmotor terugdringen, al was de hybride onder belasting ook niet de meest discrete. Aan de technische eigenschappen werd dan weer niet getornd.