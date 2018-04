Nissan X-Trail gooit het over de andere boeg

Door: BV

Nissan lanceerde de X-Trail in 2001 in Azië en Europa. En de hoekige lijnen van de ruime SUV vielen zo goed in de smaak dat een generatiewissel nauwelijks verandering bracht. Het contrast met de grotere Murano of de later onder de X-Trail geïntroduceerde Qashqai en Qashqai +2 was groot. Al die tijd hadden de Amerikanen en Canadezen in datzelfde segment compleet andere Nissans om uit te kiezen. De Rogue bijvoorbeeld, die veel meer gemeen heeft met de Murano. Nissan heeft genoeg van dat lappendeken aan verschillende modellen. De nieuweling, die weer X-Trail heet, wordt een product voor wereldwijde verkoop. En dat heeft nogal wat gevolgen.

De hoekige lijnen gaan overboord. Wat de klanten op de grotere markten, zoals aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, moeten hun midsize-SUV van Nissan natuurlijk nog kunnen herkennen. Dus daarom hebben we een boomerangvormige neus en grote, hoekomvattende achterlichten en gewelfde wielkasten. Tegelijk heeft Nissan weinig zin om de matig presterende Qashqai +2 (naast de enorm succesvolle ‘gewone' Qashqai) in het gamma te houden. Zeven zitplaatsen aan boord van de nieuwe X-Trail moeten ervoor zorgen dat niemand die productvariant mist.

Het gros van de modellen zal worden uitgerust met voorwielaandrijving, maar de vier wielen pk's serveren blijft wel een optie. Elektronica komt je daarin overigens een handje toesteken. En dat is niet het enige, want de X-Trail krijgt een intelligente ophanging die het wegdek voor de auto leest en de dempers meteen afstelt op wat er komen gaat. Het legertje sensoren en camera's helpt ook om ongelukken te vermijden.

De nieuwe X-Trail komt volgend jaar al op de markt, maar dat wil niet zeggen dat Nissan alle details prijsgeeft. Natuurlijk zullen we enkele van de gekende benzine- en dieselmotoren tussen de voorwielen terugvinden - bevestigen willen de Japanners niet. Alleen over de komst van een CVT, voor wie liever niet zelf schakelt, wordt minder geheimzinnig gedaan. Voor beeld verwijzen we je graag naar de fotospecial.