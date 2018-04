Finse politie krijgt Mercedes CLS Shooting Brake cadeau

Door: AUTO55

Begin dit jaar hield het Finse magazine Tekniikan Maailma een rondvraag bij de lezers welke persoon of instantie men op een nieuwe auto mocht trakteren, en dat in teken van het 60-jarige bestaan van het blad. De meeste stemmen gingen op ten voordele van de plaatselijke verkeerspolitie, die terstond een vierwielaangedreven Mercedes CLS Shooting Brake 350 CDI cadeau kreeg. De auto is uitgerust met een turbodieselende 3-liter V6, goed voor 265pk en 620Nm trekkracht. Uitermate geschikt dus voor onderscheppingen. Meer foto's ervan kan je hier bekijken.