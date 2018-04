Koenigsegg One:1 heeft zijn naam niet gestolen

Door: AUTO55

Je raadt het al: de One:1 draagt evenveel paarden als kilo's met zich mee. En van elk zijn het er ongeveer 1.400. Met als resultaat dat er van nul naar 400km/u kan worden gescheurd in amper 25 tellen. En de topsnelheid? Die moet minstens 450km/u bedragen.

Nog voor het einde van het jaar verwachten we een prototype. Achteraf volgt een zeer beperkt aantal productiewagens. Amper zes in totaal. De Zweedse constructeur van supersportwagens zal de One:1 als uithangbord gebruiken en rekent in geen geval op winst.