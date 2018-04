Automarkt België: september was beter

Door: BV

Afgelopen maand september werden 34.890 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is een stijging van 3,6% in vergelijking met de cijfers van dezelfde periode vorig jaar, al telde de maand september in dit geval wel één extra werkdag.

Het is Volkswagen dat met 3.877 voertuigen de spits afbijt, ondanks een verlies van 6,5%. Renault werkt zich weer op naar de tweede plaats met 3.007 geleverde auto's. Een verbetering van zo maar eventjes 41,6% ten opzichte van september 2012. Peugeot (2.889), Opel (2.757) en BMW (2.290) maken de rest van de top vijf uit. De top 38 vind je overigens in detail op onze facebook-pagina.

Vakorganisatie Febiac keek ook al terug op de eerste negen maanden van het jaar. En daar telt het een toename van het totale aantal inschrijvingen met 0,7%, al is het overkoepelende orgaan erg behoedzaam en neemt het de term ‘status quo' in de mond. De markt van de bedrijfswagens en de tweewielers doet het echter een stuk minder goed.

Bij de lichte bedrijfswagens bedraagt de daling afgelopen maand 1,6%, de tweewielers gaan 11,3% in het rood, de vrachtwagens van 3,5 tot 16 ton MTM staan 18,3% in de min en de trucks van meer dan 16 ton MTM gaan 21,4% in het rood.